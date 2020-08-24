Рецидивист в Саратове польстился на игровую приставку в магазине

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла вчера, 23 августа, кражу техники из магазина.

- В отдел 10 августа обратился 41-летний руководитель группы службы безопасности. В 18:51 4 августа неизвестный украл из магазина в торговом центре на площади Орджоникидзе игровую приставку Nintendo Switch за 13,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители дело возбудили и задержали 41-летнего безработного рецидивиста. Он признался в преступлении. У мужчины изъяли залоговый билет скупки и отправили под подписку о невыезде.

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