Перебегавший дорогу мальчик в Саратове попал под машину

Фото городской ГИБДД

В Саратове сегодня, 24 августа, в Ленинском районе сбили ребенка.

- По предварительным данным, 12-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте напротив дома №70Б по улице Лебедева-Кумача. В этот момент его сбил 56-летний водитель Volkswagen Passat, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Ребенка госпитализировали.

Фото городской ГИБДД

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