Сегодня будет вынесен приговор Михаилу Туватину

В суде будет вынесен приговор Михаилу Туватину Фото: Александр Уриевский

В Саратовском областном суде сегодня, 24 августа, должен быть вынесен приговор Михаилу Туватину.

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве девятилетней Лизы Киселевой и сексуальном насилии по отношению к девочке в октябре 2019 года.

Судья по делу — Светлана Гоголева. Она удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора 14 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.