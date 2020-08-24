Прокуратура проверит падение подростка на птицефабрике в Раскове

Прокуратура Саратовской области начала проверку ЧП в поселке Расково, где школьник получил травмы на птицефабрике.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 23 августа на территории бывшей птицефабрики.

По версии следствия, 14-летний мальчик упал со стены одноэтажного здания и был госпитализирован с травмами.

Прокуратура проверит условия жизни и воспитания подростка, а также исполнение его родителями своих обязанностей.

- Кроме того, будет дана оценка законности содержания объекта бывшей фабрики на предмет безопасности, — отметили в прокуратуре.

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