Прокуратура проверит падение подростка на птицефабрике в Раскове

Прокуратура Саратовской области начала проверку ЧП в поселке Расково, где школьник получил травмы на птицефабрике.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 23 августа на территории бывшей птицефабрики.
По версии следствия, 14-летний мальчик упал со стены одноэтажного здания и был госпитализирован с травмами.
Прокуратура проверит условия жизни и воспитания подростка, а также исполнение его родителями своих обязанностей.
- Кроме того, будет дана оценка законности содержания объекта бывшей фабрики на предмет безопасности, — отметили в прокуратуре.
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