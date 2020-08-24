Пьяный саратовец получил подножку и выронил клатч с 26 тыс. рублей

В Кировском районе Саратова вынесли приговор ранее неоднократно судимому 21-летнему местному жителю. Его признали виновным в грабеже.

- Вечером 13 июня парень увидел около одного из домов по Железнодорожной пьяного мужчину. Он подошел к нему, сделал подножку и повалил на землю. Из рук потерпевшего выпал клатч, внутри которого было 26 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

После преступления он ушел, но не от суда. Злоумышленника приговорили к полутора годам колонии общего режима.

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