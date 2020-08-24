Пьяный мужчина напал на полицейского в Новоузенске

В Новоузенске Саратовской области возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 45-летний мужчина.

По версии следствия, ночью 1 августа его на улице остановили сотрудники ППС, так как он был пьян. Они попытались отвести его в отделение полиции для медицинского освидетельствования, но тот воспротивился. Гражданин сначала принялся угрожать правоохранителю, а потом ударил его рукой по лицу.

Расследование продолжается.

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