Покровчанин ударил сотрудника колонии при переброске пакета с чаем

В Энгельсе за дезорганизацию колонии строгого режима осудили 22-летнего местного жителя.

- Утром 28 февраля во время осмотра одной из камер штрафного изолятора сотрудники нашли пакет с чаем, сигаретами и конфетами, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Один из осужденных вырвал сверток из рук дежурного и перекинул другому заключенному. Тот ударил рукой в грудь сотрудника, который собирался забрать пакет.

Суд принял во внимание обстоятельства преступления и данные о личности виновного и приговорил мужчину, которому оставалось полгода до освобождения, к году и десяти месяцам колонии строгого режима.

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