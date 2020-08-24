Житель Саратова не смог встать из-за сильной боли в спине и вызвал спасателей

Спасатели помогли мужчине с больной спиной. Фото Саратовской областной службы спасения
Саратовские спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, дежурному поступил вызов от 38-летнего мужчины из квартиры дома на улице Разина, 54.
Пострадавший сообщил, что из-за сильной боли в спине не может встать с пола.
На место выехали спасатели и скорая помощь. Дверь квартиры была деблокирована слесарным инструментом, чтобы медики смогли войти.
Дверь в квартиру пришлось взломать. Фото Саратовской областной службы спасения
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