Житель Саратова не смог встать из-за сильной боли в спине и вызвал спасателей

Спасатели помогли мужчине с больной спиной. Фото Саратовской областной службы спасения

Саратовские спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, дежурному поступил вызов от 38-летнего мужчины из квартиры дома на улице Разина, 54.

Пострадавший сообщил, что из-за сильной боли в спине не может встать с пола.

На место выехали спасатели и скорая помощь. Дверь квартиры была деблокирована слесарным инструментом, чтобы медики смогли войти.

Дверь в квартиру пришлось взломать. Фото Саратовской областной службы спасения

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