Женщин в Саратовской области обучают в рамках нацпроекта «Демография»

В Саратовской области женщин в декрете и неработающих мам с детьми дошкольного возраста обучают новым специальностям.

- Обучение ведется в рамках национального проекта «Демография» по таким профессиям, как бухгалтер, логопед, учитель-дефектолог, фельдшер и другие. В этом году их уже осваивают 313 матерей, а планируется — 353, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Во время обучения в рамках нацпроекта матерям дошкольников выплачивают стипендию — 12 130 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.