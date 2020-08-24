Полицейского в Саратовской области обвинили во взятке в 300 тыс. рублей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о получении взятки сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, сумма взятки составила 300 тыс. рублей, что является крупным размером.

По версии следствия, днем 7 июля он получил деньги от директора коммерческой организации лично в руки за оказание содействия в рамках своих обязанностей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и отдела безопасности ГУ МВД.

В пресс-службе главка отметили, что начата служебная проверка. Принято решение об увольнении сотрудника, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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