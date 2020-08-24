В Вольском районе найдены тела двух самоубийц

В Вольском районе Саратовской области за последние дни найдены два трупа самоубийц.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, тело одного из них было обнаружено 20 августа. Труп уже частично разложился.

Еще один гражданин ушел из жизни на рабочем месте 12 августа в первой половине дня. Его тело нашли коллеги. По предварительным данным, 64-летний мужчина приехал в Вольский район из Хвалынского. Его родственники помогли ему трудоустроиться на одну из ферм, где он стал жить в хозяйственной постройке.

12 августа мужчина вместе с остальными работниками трудился на прополке огорода и отошел в дом попить воды. Так как он долго не возвращался, то один из коллег пошел проверить, в чем дело. Он нашел труп в комнате, где веревками подвязывали скот.

В СУ СКР по Саратовской области сообщили, что по данному факту следственный отдел Вольска проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

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