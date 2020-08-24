Стоящая ночью на дороге женщина попала под машину в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области вчера ночью, 23 августа, под машину попала 49-летняя женщина.

- У дома №17 на Полтавской в 02:30 22-летний водитель ВАЗ-2115 наехал на пешехода, которая стояла на дороге без цели перехода, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.