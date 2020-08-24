В Энгельсе грабители ворвались в частный дом, связали хозяев и похитили 3 млн рублей

Полиция раскрыла разбойное нападение на семью в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленников стали более 3 млн рублей.

В полиции рассказали подробности. Оказывается, супруги незадолго до этого продали недвижимость, поэтому в жилище у них была крупная сумма. Двое злоумышленников действовали по наводке третьего. Вечером они забрались на территорию участка, там нашли арматуру и взломали окно частного дома.

В тот момент супруги уже спали. Им связали руки скотчем и потребовали деньги. Так как в доме находился ребенок, жертвы не стали рисковать и выдали сбережения. Кроме того, грабители унесли золотые часы и сотовые телефоны.

Одного из злоумышленников задержали на следующий день в Петровске. Второй, наводчик, попался полиции в Балашове. Третий успел скрыться в Москву, откуда пытался уехать в Дагестан, но также был задержан. Сейчас все трое находятся под арестом.

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