Водитель иномарки в Саратове сбил велосипедиста

В Кировском районе Саратова вчера ночью, 23 августа, сбили велосипедиста.
- В 00:10 напротив дома №39 по улице Тракторная 48-летний водитель Chevrolet Lacetti на перекрестке наехал на 32-летнего мужчину за рулем двухколесного транспорта, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Велосипедист с травмами попал в больницу.
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