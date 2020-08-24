Саратовцы просят Володина защитить электротранспорт от городских властей

Из Мирного переулка планируют убрать трамвай №3 Фото: Екатерина Семенова

В Саратове объявлен сбор подписей под обращением к председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Текст обращения опубликован в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова». Речь в нем идет о строительстве линии скоростного трамвая.

В обращении критикуется предложение главы Саратова Михаила Исаева убрать рельсы из Мирного переулка.

Напомним, 21 августа мэр заявил о предстоящих нововведениях: вернуть троллейбус, который будет курсировать по мосту через Волгу, продлить маршрут №10 до Солнечного-2, а также сделать разворотное кольцо скоростного трамвая №3 у Детского парка, а из Мирного переулка убрать рельсы.

- Проходящие по этой линии трамвайные маршруты №№3, 9, 10 и 11 сейчас востребованы потому, что везут пассажиров до центра города. Демонтаж линии лишит жителей возможности ездить в центр города на трамвае и вынудит пользоваться частными автобусами-дублерами. Именно этой цели — пересадить людей с государственного на частный транспорт — всеми силами добиваются упомянутые вами люди с «негосударственным мышлением». Для достижения своей цели эти люди приводят различные предлоги — дескать, трамвай на узких улицах мешает движению автотранспорта. Однако опыт демонтажей трамвайных линий на ул. Б. Горной (2011 год) и Кутякова (2013 год) показал, что проблема пробок на этих улицах после ухода трамвая не разрешилась, зато изрядно пополнились кассы частных автобусов и «маршруток». Кроме того, пострадала экология, увеличилось количество неэкологичного автотранспорта, — говорится в обращении.

По мнению авторов, ликвидация трамвайных линий из Мирного переулка противоречит плану комплексного развития транспортной инфраструктуры и Генеральному плану Саратова.

- Просим вас защитить саратовский трамвай и МУПП «Саратовгорэлектротранс» от очередных нападок на него со стороны городской власти, — обращаются авторы петиции к Вячеславу Володину.

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