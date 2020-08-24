В Балашове высоковольтная ЛЭП угрожала детям

В Балашове Саратовской области после проверки прокуратуры была перенесена высоковольтная линия электропередач.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ранее ЛЭП находилась на улице Нефтяная в непосредственной близости от детской игровой площадки.
- Территория площадки расположена в охранной зоне, установленной для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт трансформаторной подстанции, что создает угрозу жизни и безопасности несовершеннолетних и их родителей, — отметили в ведомстве.
В связи с этим прокурор Балашова внес главе района представление с требованием устранить нарушение. Кабельная линия была перенесена.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.