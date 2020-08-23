Под Саратовом подросток сорвался с крыши заброшки

Фото облспаса

В поселке Зоринский Саратовского района сегодня, 23 августа, спасатели выезжали на помощь упавшему 15-летнему подростку.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП на территории бывшей Гусельской птицефабрики случилось по неосторожности — парень гулял по заброшенному зданию на высоте 6 метров.

Спасатели госпитализировали пострадавшего.

Фото облспаса

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