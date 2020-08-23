В Энгельсе пенсионер на «Приоре» сбил мотоциклиста

В Энгельсе Саратовской области сегодня днем, 23 августа, столкнулись Lada Priora и мотоцикл Suzuki.
- В 13:30 по проспекту Фридриха Энгельса, 95а 72-летний водитель легковушки при повороте налево не уступил двухколесному транспорту, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.
В ДТП пострадал 36-летний байкер. Его доставили в больницу.
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