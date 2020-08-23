«Сокол» обыграл «Химки-М» в Московской области

Футбольный клуб Саратова «Сокол» обыграл «Химки-М» на выезде в подмосковном городе.

Как сообщается на официальном сайте бело-голубых, игра закончилась со счетом 2:1.

Первый гол забили на 57-й минуте хозяева поля, второй — на 78-й минуте футболисты «Сокола». Победный удар в ворота соперников саратовская команда наносит уже через две минуты.

Следующая игра у «Сокола» пройдет дома. Матч с «Сахалином» пройдет 29 августа.

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