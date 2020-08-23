Саратовцы замусорили утес Степана Разина

Туристы загрязнили утес. Фото из соцсетей
Туристы мусорят на утесе Степана Разина в Саратовской области.
Как сообщил Ришат Мажитов в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», на утесе было безумно красиво, но есть и минус.
- Те, кто приезжает в это место с ночевой или предполагают использование большого количества продуктов и пластика, убедительная просьба убирать за собой, — написал мужчина.
Он также опубликовал фото, на которых видна кучка мусора, в том числе пластикового.
Фото из соцсетей
В комментариях к посту пользователи соцсети предложили поставить на утес патрули. По словам человека с ником «Тося Кислицына», полицейские могли бы разъяснять правила поведения туристам, а тех, кто оставил мусор — штрафовать.
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