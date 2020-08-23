В Энгельсе рабочий сорвался с высоты 15 этажа из-за оборвавшегося троса

Накренившийся подъемник. Фото СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области 30-летний мужчина выпал с высоты 15 этажа, сорвавшись с подъемника.

- По предварительным данным, вчера утром 22 августа рабочий строительного предприятия работал на отделке фасада, находясь в строительном подъемнике между 15 и 16 этажами. По какой-то причине трос оборвался, конструкция накренилась, а мужчина выпал, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

От полученных травм он скончался на месте. Свидетелями трагедии стали другие сотрудники фирмы.

Место происшествия. Фото СУ СКР по Саратовской области

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются, в предприятии истребована необходимая документация.

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