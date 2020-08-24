В понедельник в Саратовской области будет до +27 градусов тепла

В Саратовской области сегодня, 24 августа, ожидается теплая погода без осадков.

- Температура в регионе поднимется до +22…+27 градусов, в Саратове — до +26, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

При этом будет переменная облачность, ветер северный и северо-западный подует со скоростью 5–10 м/с.

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