Задавившего ребенка насмерть под Саратовом водителя отправили в СИЗО

В Саратовской области водителя, обвиняемого в смертельном наезде на четырехлетнюю девочку, отправили под стражу.

- По данным следствия, около 18:15 20 августа 32-летний мужчина за рулем Opel Omega на Молодежной улице села Скатовка Ровенского района сбил ребенка. В момент ДТП нарушитель превысил скорость. Пострадавшая скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Водителя нашли сотрудники ГИБДД. Следователи СК предъявили ему обвинение в нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшем смерть человека.

Пока мужчина в СИЗО расследование продолжается.

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