В Ленинском районе до вечера отключили воду

В Ленинском районе Саратова сегодня, 23 августа, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной стали две аварии на водопроводе.
Так, до 18:00 воды не будет на улице Уфимцева, 8. Также отключение произошло в домах №№72в, 74а и 76 по Лебедева-Кумача и №№14а и 14Б по Тархова. Там ресурс обещают подать до 23:00.
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