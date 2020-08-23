В Ленинском районе до вечера отключили воду

В Ленинском районе Саратова сегодня, 23 августа, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной стали две аварии на водопроводе.

Так, до 18:00 воды не будет на улице Уфимцева, 8. Также отключение произошло в домах №№72в, 74а и 76 по Лебедева-Кумача и №№14а и 14Б по Тархова. Там ресурс обещают подать до 23:00.

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