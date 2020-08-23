Названа предварительная причина ДТП ВАЗа и автобуса под Вольском

В ГИБДД по Саратовской области назвали предполагаемую причину ДТП в Вольском районе, где столкнулись ВАЗ-2110 и рейсовый автобус.

- По предварительным данным, в 07:35 23 августа 20-летний водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего ПАЗа и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В автобусе никого не было, кроме водителя. В ДТП пострадал парень за рулем «десятки» и его пассажир-ровесник. Их доставили в больницу.

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