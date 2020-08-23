В Саратове эвакуировали сотрудников и посетителей «Триумф Молла»

Эвакуация торгового центра. Фото очевидца
В Саратове сегодня, 23 августа, эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Триумф Молл».
- Приехала пожарная машина, всем сказали выйти из здания, отрубили свет, рольставни оставили открытыми, — рассказали «КП-Саратов» очевидцы.
Как оказалось, причиной эвакуации стала ложная сигнализация.
Эвакуация торгового центра. Фото очевидца
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.