В Саратове эвакуировали сотрудников и посетителей «Триумф Молла»

Эвакуация торгового центра. Фото очевидца

В Саратове сегодня, 23 августа, эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Триумф Молл».

- Приехала пожарная машина, всем сказали выйти из здания, отрубили свет, рольставни оставили открытыми, — рассказали «КП-Саратов» очевидцы.

Как оказалось, причиной эвакуации стала ложная сигнализация.

Эвакуация торгового центра. Фото очевидца

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