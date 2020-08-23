Жительницы Саратова отдали аферистам из интернета почти 50 тысяч рублей

Две жительницы Саратова стали жертвами мошенников из интернета.

- В социальной сети 35-летняя жительница Волжского района решила купить детскую мебель и оплатила 27 тыс. рублей. Она ждала товар месяц, а не получив его, пошла в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД по Саратову.

Также от рук мошенников пострадала ее ровесница из Заводского района. Ее обманули при продаже стайлера на одном из сайтов. Покупатель отправил гражданке ссылку для оплаты, перейдя по которой она заполнила данные, в том числе номер карты и ее CVC-код. После этого с ее счета списали 17 331 рубль.

Полицейские просят не перечислять незнакомцам деньги и не сообщать своих персональных данных. Также нельзя заполнять данные своих карт на неизвестных сайтах.

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