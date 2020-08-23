Жительница Саратова пожаловалась на тесный автобус в сторону дач

Пассажиры в тесном автобусе. Кадр из видео
Саратовцы жалуются на автобусы небольшой вместимости, которые пустили по дачным направлениям.
Пользовательница соцсети Марина Чеботарева опубликовала в группе «Саратов онлайн» видео, на котором видно забитый под завязку транспорт. На кадрах видно, что в автобусе №391 нет свободных ни сидячих, ни стоячих мест.
- Народу на Радищева было немного, все сели и сидели на сиденьях. Автобус был маленький, ПАЗик, по-моему. Но по дороге набился, жалко что не резиновый. Люди, как селедки в бочке, — отметила пассажирка.
Она недоумевает, почему на линию в выходные выпускают автобус небольшой вместимости, несмотря на множество пассажиров: жителей Долгого Буерака и дачников.
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