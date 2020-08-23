За сутки в Саратовской области появилось еще 93 зараженных коронавирусом

За сутки 93 человека заболели коронавирусом и 52 — выздоровели

В Саратовской области, по данным на 09:00 23 августа, зарегистрировано еще 93 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных превысило 11,5 тыс., а выздоровевших — 7 467. За сутки вылечились меньше людей, чем заразились, — 52.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 36, в Балаковском районе десять заболевших коронавирусом за сутки, в Энгельсском — восемь. Еще в 19 районах — по четыре и менее выявленных за сутки больных.

Среди зараженных один человек прибыл с симптомами ОРВИ с другой территории, 71 — с неустановленным источником заражения, оставшиеся — контактные.

Причем у больше половины выявленных больных — 56 — COVID-19 протекает с пневмонией, у 27 как ОРВИ, а у десяти людей — бессимптомно.

Коронавирусом заразились 31 человек старше 60 лет. Это основная группа зараженных за сутки. Также инфекцию подхватили пять детей до 14 лет.

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