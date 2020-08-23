Водитель «десятки» под Саратовом врезался в автобус

Фото областной ГИБДД

Сегодня утром, 23 августа, в Вольском районе произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса.

- ДТП случилось в 07:35 на 154-м км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель ВАЗ-2110 врезался в рейсовый ПАЗ. В автобусе пассажиров не было, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В столкновении пострадал шофер «десятки» и его пассажир. Их доставили в больницу.

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