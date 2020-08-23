В Саратовской области пройдет международный конкурс артиллеристов

В Лысогорском районе Саратовской области с 25 августа начнется международный конкурс «Мастера артиллерийского огня».

- На состязания прибыли военнослужащие из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России. На полигоне «Широкий Карамыш» они подготовили технику к соревнованиям, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа.

В частности, артиллеристы провели осмотр автомобилей УРАЛ-43206, заменили технические жидкости, масла, заправили машины дизелем.

Сам конкурс пройдет с 25 августа по 3 сентября.

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