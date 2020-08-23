В Саратове сегодня дождя не будет

В Саратове сегодня, 23 августа, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МСЧ региона, синоптики областного Гидрометцентра не прогнозируют осадков.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Возможны порывы.

В Саратове воздух прогреется до +22... +24 градусов.

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