Подробности массового ДТП в Татищевском районе

В ДТП попали две легковушки и грузовик Фото: ГИБДД по Саратовской области

ГИБДД по Саратовской области сообщает подробности крупного ДТП на трассе в Татищевском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 16:00 на 320-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, 28-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz. После чего тот врезался в грузовой автомобиль Daf с полуприцепом. В это время Hyundai Solaris вновь врезался в Mercedes-Benz.

26-летняя пассажирка Hyundai Solaris и 18-летняя пассажирка Mercedes-Benz госпитализированы. Двум детям из Hyundai Solaris, четырех лет и одного года, оказана разовая медицинская помощь.

Пострадали двое детей Фото: ГИБДД по Саратовской области

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