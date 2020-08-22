Пять человек пострадали в столкновении двух легковушек и грузовика под Саратовом

В Татищевском районе Саратовской области произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась вблизи села Сторожевка.

По предварительной версии, там столкнулись три автомобиля: легковушки Hyundai Solaris и Mercedes, а также грузовик.

В аварии пострадали и были госпитализированы пять человек.

- Обстоятельства, возраст и тяжесть полученных травм устанавливаются, — отметили в Госавтоинспекции.

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