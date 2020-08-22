Саратовцы получили ленточки-триколоры в День российского флага

Волонтеры раздавали триколоры в честь Дня российского флага
В Саратовской области в честь Дня российского флага жителям раздавали ленточки-триколоры.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, патриотическую акцию провели волонтеры.
На проспекте Кирова они не только дарили прохожим ленточки цвета российского флага, но и рассказывали об истории праздника. А в Татищеве детям также вручали воздушные шарики.
Акция прошла на проспекте Кирова
- Российский триколор — один из важнейших национальных символов. Он олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее, — сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.
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