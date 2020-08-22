В Ласточкино началось строительство дороги

В микрорайоне Ласточкино в Саратове началось строительство дороги.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, там уже работает тяжелая дорожная техника.

Ранее Вячеслав Володин встретился с жителями, которые пожаловались на отсутствие дороги. Это, в числе прочих проблем, не позволяло организовать нормальную работу общественного транспорта.

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