В Ласточкино началось строительство дороги

В микрорайоне Ласточкино в Саратове началось строительство дороги.
Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, там уже работает тяжелая дорожная техника.
Ранее Вячеслав Володин встретился с жителями, которые пожаловались на отсутствие дороги. Это, в числе прочих проблем, не позволяло организовать нормальную работу общественного транспорта.
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