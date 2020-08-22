В селе под Саратовом ребенок гулял рядом с домом и утонул в реке Иргиз

Тело ребенка найдено в реке Иргиз Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области погиб ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Кормежка днем 22 августа.

По предварительной версии, четырехлетний мальчик гулял возле дома. Около 15 часов родители потеряли его из вида. Они отправились на его поиски и спустились к реке Иргиз, которая находится поблизости.

Оказалось, что мальчик утонул, его тело достали из воды, но признаков жизни он не подавал.

На место прибыли сотрудники СУ СКР, которые осмотрели тело. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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