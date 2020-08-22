Сельская семья из Саратовской области стала победителем конкурса «Семья года»

Семья Арушанян из Саратовской области

Семья Арушанян из Базарно-Карабулакского района Саратовской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, оргкомитет конкурса выбрал 89 победителей из разных регионов России. Всего участие приняли около трех тыс. семей.

Армен и Марина Арушанян стали победителями в номинации «Сельская семья». Супруги воспитывают четырех дочерей. На конкурсе они продемонстрировали вокальные таланты и свои добрые традиции, например, изготовление подарков на Рождество и Пасху, собственный девиз: «Семья — это труд, друг о друге забота».

- В семье существует удивительная традиция — для каждого домочадца изготовлена чаша с фамильным гербом. Девочки, став взрослыми, получат от родителей эти чаши, которые станут хранить уже в своих собственных семьях, — отметили в министерстве.

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