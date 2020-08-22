Саратовцы пекут сладости в честь Дня российского флага

Лариса Юлдашева из села Лопуховка Аткарского района участвует в челлендже. Фото соцсетей

Жители Саратовской области активно принимают участие в челлендже «Сладкая история».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования, акция патриотическая и приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается сегодня.

Для участие жители должны самостоятельно приготовить сладкие десерты в цветах триколора: белом, голубом и красном. После этого фотографию или видео нужно выложить в группе «Большая перемена» в соцсети «Вконтакте» с хештегами: #СладкаяИстория #БольшаяПеремена.

Свои работы на суд жюри представляют как взрослые так и дети из разных районов области. Многие представляют выпечку, а другие выкладывают триколор из фруктов или магазинных кондитерских изделий.

Работы принимаются сегодня до конца дня, а итоги будут подведены 26 августа. Победители получат фитнес-браслеты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.