Пять улиц и проспект в Саратове остались без воды

Несколько улиц в двух районах Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденных коммуникациях.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах по улицам Саловская, Шевыревская, Усть-Курдюмская, Державинская, Братьев Никитиных.

До восьми утра отключено водоснабжение домов по проспекту Строителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.