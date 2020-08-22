Молодой саратовец пытался спасти сбережения и лишился 261 тыс. рублей

В Саратове 25-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, он лишился 261 тыс. рублей.
По словам потерпевшего, 21 августа ему позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником банка. Якобы по карте пострадавшего проводятся подозрительные операции. Поэтому для защиты денег необходимо установить специальное приложение, чтобы предотвратить списание.
Потерпевший послушался и лишился сбережений.
Возбуждено уголовное дело.
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