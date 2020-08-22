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Жилье на семи ветрах: Вячеслав Володин раскритиковал комплексную застройку Саратова

Председатель Госдумы заявил, что новые микрорайоны возводят на пустырях без социальной инфраструктуры
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Опубликован очередной фрагмент встречи председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с представителями правительства Саратовской области и строителями.

Речь шла о комплексной застройке города. Видео опубликовано в группе сторонников Вячеслава Володина в Instagram.

Спикер Госдумы раскритиковал подход при строительстве, по его словам, комплексная застройка в городе ведется неправильно.

- Создали микрорайоны, просто которые на пустырях находятся, — отметил Володин.

В качестве примера он привел микрорайон Ласточкино.

- Жилье на семи ветрах: дорог нет, школы нет, поликлиники нет, — сказал председатель Госдумы.

При этом он отметил, что у Саратовской области сейчас имеются возможности, которых раньше не было.

-Но, даже имея средства, умудряетесь создать проблемы, — считает Вячеслав Володин.

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