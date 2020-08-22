Начальницу почтового отделения в Саратовской области заподозрили в краже 290 тыс. рублей

В Ровенском районе Саратовской области полиция возбудила уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, женщину подозревают в хищении денег и материальных ценностей на сумму более 290 тыс. рублей.

По версии следствия, она совре6шала преступления в течение года. Выявить это удалось после внутреннего расследования, материалы проверки были направлены в отделение по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД «Энгельсское».

Возбуждено уголовное дело. Женщина признала свою вину.

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