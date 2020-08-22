Иномарка сбила пешехода на парковке в Саратове

На улице Тархова в Саратове вечером 21 августа был сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19 часов напротив дома №48 по улице Тархова, на парковке.

По предварительной версии, автомобилем Hyundai Getz управлял 24-летний мужчина. Иномарка наехала на 25-летнего прохожего, пострадавший госпитализирован.

ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.

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