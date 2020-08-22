Женщина лишилась холодильника «Саратов»

Жительница села Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области сообщила в полицию о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, у 41-летней женщины из дома на улице Октябрьская похитили телевизор Rolsen и холодильник «Саратов».

Преступление было совершено в период с осени 2019 года.

Полиция задержала подозреваемого — ранее неоднократно судимого за кражи 36-летнего жителя села Вязовка. Похищенное было у него изъято, возбуждено уголовное дело.

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