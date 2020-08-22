Для обманутых дольщиков Балакова предложено построить еще один дом

Состоялась встреча с обманутыми дольщиками

В Саратове 21 августа прошла традиционная встреча с обманутыми дольщиками.

Об итогах мероприятия в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

На встрече были рассмотрены проблемные объекты, которые курирует Панков: долгострои ЖСК «Строитель» в Саратове и ЖСК «Возрождение» в Балакове. По словам Николая Панкова, удалось найти варианты решения проблем.

- В этом году оба долгостроя будут сданы, — уверен депутат Госдумы.

Также он поднял вопрос о дольщиках, которые не смогли получить квартиры в ЖСК «Возрождение» и компенсации в рамках масштабного инвестпроекта.

- Писной согласился взяться за строительство еще одного дома для них. Вместе с дольщиками будем искать возможность решить проблему, — заявил Николай Панков.

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