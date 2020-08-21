Юлия Литневская: Между сиротами и их жильем не должна вставать бумажная стена

Юлия Литневская

В каждом муниципальном районе Саратовской области необходимо вести разъяснительную работу среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы они могли воспользоваться всеми законными механизмами для решения квартирного вопроса. Такое мнение высказала депутат областной Думы Юлия Литневская на заседании Совета представительных органов муниципальных образований области в региональном парламенте.

- В июне этого года дети-сироты получили законное право однократно изменить место предоставления им жилого помещения, с июля у них есть право получить вместо квартиры индивидуальный жилой дом или часть дома. Это особенно актуально для районов и сельской местности, где не строятся многоквартирные дома. Однако пока мало кто из льготников знает о новых возможностях. Поэтому важно информировать их, разъяснять, помогать. Нередко между сиротой и его будущим жильем встает бумажная стена, бюрократическая волокита, с которой ему очень сложно бороться. Можно было бы организовать бесплатные юридические консультации на базе общественных приемных депутатов областной Думы, районных собраний. Организую юридические консультации у себя на округе в Заводском районе и они очень востребованы.

Для эффективной реализации программы по жилью для сирот нужна искренняя заинтересованность в судьбе детей со стороны и чиновников, и народных избранников.

Нужно внимательно следить за тем, как живут дети сегодня, какие планы они строят по поводу своего будущего. На основании этих данных составлять «дорожную карту» по каждому сироте. Муниципальные власти именно так должны подходить к решению этой проблемы, а не по формальному принципу. Амбициозную задачу по устранению многолетней очерёдности позволит решить только системная работа. Наша задача — оказать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей реальную помощь, обеспечить соблюдение конституционных прав, – прокомментировала Юлия Литневская.

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