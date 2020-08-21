Пожилая женщина за рулем «четверки» погибла в ДТП с МАЗом в Петровске

ДТП произошло на улице Куйбышева
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Петровске Саратовской области днем 21 августа произошла автоавария со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, погибла 75-летняя женщина.
По предварительной версии, ее автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с грузовиком МАЗ. Авария произошла на улице Куйбышева, 2. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Женщина погибла за рулем ВАЗ-2104
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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