Пожилая женщина за рулем «четверки» погибла в ДТП с МАЗом в Петровске

ДТП произошло на улице Куйбышева Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Петровске Саратовской области днем 21 августа произошла автоавария со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, погибла 75-летняя женщина.

По предварительной версии, ее автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с грузовиком МАЗ. Авария произошла на улице Куйбышева, 2. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Женщина погибла за рулем ВАЗ-2104 Фото: ГИБДД по Саратовской области

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