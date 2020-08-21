Задержан водитель, насмерть сбивший ребенка в селе под Саратовом

В Саратовской области задержан 32-летний мужчина — водитель автомобиля Opel Omega.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель человека.

Речь идет о смертельном ДТП в Ровенском районе. По версии следствия, около 18:15 вчера, 20 августа, мужчина ехал по улице Молодежная села Скатовка. Автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которая скончалась в больнице.

Предполагается, что мужчина был пьян.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились фото смертельного наезда пьяного водителя на четырехлетнюю девочку под Саратовом

Она умерла в больнице

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.