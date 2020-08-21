В Саратове пропал без вести мужчина в черной бейсболке

Иван Метелёв

В Ленинском районе Саратова без вести пропал 61-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Иван Метелёв пропад 19 августа.

Он был одет в черную спортивную кофту, бордовую футболку с белыми полосками, черные резиновые шлепанцы и черную бейсболку.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы и серые глаза.

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